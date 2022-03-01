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Президент Украины Владимир Зеленский назвал «неприкрытым террором» удар, нанесенный по площади Свободы в Харькове утром 1 марта.

«На площади не было военных целей, как и в жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии. Ракета по центральной площади — это откровенный, ничем не прикрытый террор. <…> После такого Россия — государство-террорист», — заявил он.

Видео ракетного удара по площади Свободы в Харькове

Площадь Свободы после удара

Российские власти утверждают, что наносят удары «только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием». При этом в соцсетях есть многочисленные свидетельства артиллерийских обстрелов жилых районов, в том числе с использованием кассетных боеприпасов.

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