Российские пользователи сообщили о сбоях в работе твиттера, фейсбука и инстаграма

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Часть пользователей твиттера, фейсбука и инстаграма в России столкнулись со сбоями в работе соцсетей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Правозащитный проект «Сетевые свободы» сообщил, что Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера.

Роскомнадзор уже замедлял твиттер год назад — в марте 2021. Тогда его замедлили на половине десктопных устройств и на всех мобильных. Теперь, судя по всему, уровень блокировки на десктопах, доведен до 100 процентов.

Накануне Роскомнадзор сообщил о замедлении трафика фейсбука, сославшись на то, что соцсеть подвергла цензуре четыре российских СМИ — телеканал «Звезда», РИА Новости, «Ленту.ру» и «Газету.ру».

Вице-президент владеющей фейсбуком компании Meta Ник Клегг заявил, что Роскомнадзор просил «остановить независимую проверку фактов и маркировку контента» российских изданий в фейсбуке, но Meta отказалась это сделать.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от 10 российских СМИ удалить «недостоверную информацию» о войне с Украиной. Речь шла в том числе о материалах, где «проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».

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