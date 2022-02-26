Российские пользователи сообщили о сбоях в работе твиттера, фейсбука и инстаграма
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Часть пользователей твиттера, фейсбука и инстаграма в России столкнулись со сбоями в работе соцсетей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Правозащитный проект «Сетевые свободы» сообщил, что Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера.
Роскомнадзор уже замедлял твиттер год назад — в марте 2021. Тогда его замедлили на половине десктопных устройств и на всех мобильных. Теперь, судя по всему, уровень блокировки на десктопах, доведен до 100 процентов.
Накануне Роскомнадзор сообщил о замедлении трафика фейсбука, сославшись на то, что соцсеть подвергла цензуре четыре российских СМИ — телеканал «Звезда», РИА Новости, «Ленту.ру» и «Газету.ру».
Вице-президент владеющей фейсбуком компании Meta Ник Клегг заявил, что Роскомнадзор просил «остановить независимую проверку фактов и маркировку контента» российских изданий в фейсбуке, но Meta отказалась это сделать.
26 февраля Роскомнадзор потребовал от 10 российских СМИ удалить «недостоверную информацию» о войне с Украиной. Речь шла в том числе о материалах, где «проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».