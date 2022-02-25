Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

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Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте президента Абхазии.

Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. Абсолютно уверен, что все абхазское общество поддерживает это решение.

Бжания поручил правительству Абхазии начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, а также к установлению с ними дипломатических отношений.

Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 21 февраля. Этот шаг одобрили такие страны как ЦАР, Венесуэла, Никарагуа, Сирия.

24 февраля Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине, сославшись на просьбу о помощи от республик Донбасса. Среди целей вторжения была названа «денацификация» Украины.

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