Песков объяснил, с какой целью Россия вторглась в Украину: «В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов». Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, как понимать «денацификацию Украины», о которой в своем обращении говорил Владимир Путин.

На просьбу объяснить «демилитаризацию» Украины, которую российский президент также упоминал, представитель Кремля сказал, что речь идет о «нейтрализации военного потенциала».

24 февраля российский президент объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе. Путин заявил, что ее цель — защита жителей региона, которые «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По его словам, Россия будет стремиться «к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». Путин отметил, что в планы российских властей не входит оккупация украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский расценил действия Путина как желание уничтожить страну, призвал Запад создать «антипутинскую коалицию» и «принудить Россию к миру».

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