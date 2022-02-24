На сайте Change.org запустили петицию с требованием остановить войну с Украиной

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Глава правозащитной организации «За права человека» запустил петицию с требованием остановить войну России с Украиной. Она опубликована на сайте Change.org.

Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами. Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью «самозащиты». Но историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен, а сегодня разоблачения не требуются — все очевидно с самого начала.

Авторы петиции потребовали немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России, а также вывода войск с территории Украины. Они заявили о начале формирования антивоенного движения в России и поддержке любых мирных форм протеста против войны.

Считаем военными преступниками всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти. Мы будем добиваться привлечения их к ответственности за их деяния. Да будут они прокляты!

За три часа с момента публикации петицию подписали более 15 тысяч человек.

Минобороны РФ заявило о точеном уничтожении военной инфраструктуры Украины после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Гражданскому населению страны ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

В МВД Украины сообщали об обстреле украинских городов. В Офисе президента Украины сообщили, что в результате ракетных ударов РФ погибли более 40 военнослужащих и до 10 мирных жителей.

В России начали задерживать участников антивоенных пикетов. В частности, известно о задержаниях в Москве, Екатеринбурге и Томске. Всего, по данным , в 11 российских городах задержаны не менее 49 человек.

Путин назвал причиной военных действий защиту жителей Донбасса от «геноцида», а целью — «демилитаризацию и денацификацию Украины». В Кремле объяснили, что под «демилитаризацией» понимают «нейтрализацию военного потенциала», а под «денацификацией» — «зачистку Украины от нацистов». Каких именно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не уточнил.

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