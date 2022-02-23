ВЦИОМ: 73% россиян поддержали признание независимости ДНР и ЛНР

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Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ) провел первый россиян об их отношении к признанию независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ.

Респондентам задали три вопроса, на каждый можно было дать только один ответ.

Сначала участников опроса спросили, знают ли они, что президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР «в связи с обращением руководства этих республик». 66% ответили, что знают. 26% — что что-то слышали, но без подробностей. 8% сказали, что не знают об этом.

Затем участники опроса ответили, поддерживают ли они решение Путина признать ДНР и ЛНР. 73% заявили, что скорее поддерживают, 16% — что скорее не поддерживают. 11% затруднились с ответом.

В конце у респондентов поинтересовались, как они относятся к подписанию договоров о дружбе и сотрудничестве между Россией, ДНР и ЛНР. 78% заявили о поддержке, 14% сказали, что скорее не поддерживают, 8% затруднились ответить.

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Решение российских властей признать независимость ДНР и ЛНР осудили многие страны Запада, а также Грузия, Турция и Кения (признание республик поддержали в ЦАР, Венесуэле, Никарагуа, Сирии). США, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада, Япония объявили о санкциях против РФ. Германия остановила сертификацию газопровода «Северный потока— 2».

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