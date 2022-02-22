Путин отверг «спекуляции» о планах расширения России до границ Российской империи

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Президент России Владимир Путин назвал «спекуляциями» заявления западных политиков о том, что у России есть имперские амбиции. Он заявил об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Интерфакс».

Вчера [21 февраля] Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Мы предвидели спекуляции на эту тему, на тему того, что Россия собирается восстановить империю в имперских границах. Это абсолютно не соответствует действительности.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя признание Россией независимости ДНР и ЛНР, сказала на заседании Совбеза ООН, что Москва заявила притязания на все территории Российской империи, существовавшей до 1917 года.

«Путин хочет, чтобы мир отправился назад в прошлое, когда еще не было Организации объединенных наций и миром управляли империи. Но остальной мир ушел вперед. Сейчас не 1919-й, а 2022-й», — сказала представитель США.

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В прошлом западные политики уже говорили о том, что Россия собирается восстановить империю. Так, в апреле 2021 года на фоне наращивания российских войск у границ Украины министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что «политика президента Владимира Путина направлена ​​на восстановление Российской империи». В январе 2022 года на фоне нового обострения вокруг Украины президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что война России и Грузии в 2008 году и российская агрессия против Украины «демонстрирует намерение восстановить советскую империю».

Российские политики ранее высказывали идеи о расширении России до границ Российской империи. В частности, в январе 2022-го вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что, когда к России присоединятся государства, входившие в состав Российской империи, то Финляндия и страны Балтии «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения». Позже Толстой сказал, что шутил.

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