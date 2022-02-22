МИД РФ объявил об эвакуации сотрудников дипмиссий на Украине
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МИД России объявил об эвакуации дипломатов и сотрудников дипмиссий на Украине. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
Персонал посольства и генконсульств будет эвакуирован «в самое ближайшее время», отмечается в сообщении.
МИД объяснил такое решение тем, что дипломаты с 2014 года неоднократно «становились объектами агрессивных действий».
«В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее», — заявило ведомство.
Днем 22 февраля МИД Украины попросил президента страны Владимира Зеленского рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией из-за признания ДНР и ЛНР. В МИДе России на это ответили, что Россия выступает против разрыва.