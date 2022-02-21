Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России

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Президент РФ Владимир Путин проведет 21 февраля заседание Совета безопасности России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, является ли это заседание экстренным или регулярным, представитель Кремля сказал, что оно «не регулярное». Песков уклонился от ответа, какой будет повестка заседания.

Также у президента запланированы в понедельник несколько международных телефонных разговоров, добавил его пресс-секретарь.

В конце прошлой недели в Донбассе заметно выросло число обстрелов на линии соприкосновения. 18 февраля власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации жителей в Россию. Из-за этого уже в шести регионах России ввели режим чрезвычайной ситуации. В тот же день Владимир Путин распорядился, чтобы каждому беженцу, прибывающему из Донбасса, выплачивали по 10 тысяч рублей.

Ранее Госдума обратилась к президенту с предложением немедленно признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса. Также Совет Федерации анонсировал внеочередное заседание на 22 февраля.

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