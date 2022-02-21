Путин выступает с обращением к гражданам России

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Президент России Владимир Путин выступает с видеообращением к гражданам страны. Его можно посмотреть здесь.

По итогам срочного заседания Совета безопасности РФ, где обсуждалось признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, президент обещал, что решение по этому вопросу станет известно 21 февраля. Все участники совещания выступили в поддержку признания.

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Ранее с предложением признать независимость самопровозглашенных республик к Путину обратилась Госдума РФ, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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