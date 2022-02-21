Путин провел срочное заседание Совета безопасности России. Все его участники выступили за признание независимости ДНР и ЛНР

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На внеочередном заседании Совета безопасности России под председательством президента РФ Владимира Путина обсудили вопрос о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

В начале заседания Совбеза выступили глава МИД Сергей Лавров, отчитавшийся о дипломатической работе по гарантиям нерасширения НАТО на восток, и замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, рассказавший о выполнении Минских соглашений.

Козак, в частности, заявил, что «ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен», а власти Украины не собираются возвращать Донбасс в состав страны.

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал о «двух диверсионных группах» на границе России и Украины и «захваченном в плен украинском военном», а также о 68,5 тысячах беженцев, прибывших в РФ из Донбасса.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о более чем 40 обстрелах Донбасса «только за ночь», пострадавших объектах инфраструктуры и жителях Донецка, оставшихся без воды.

По словам Шойгу, у Донбасса находятся 59,3 тысячи украинских военнослужащих, 345 танков, 2160 боевых бронированных машин, установки «Смерч», ракетные комплексы «Точка-У» и другая техника. По словам Шойгу, Украина также заявила о готовности вернуть себе «статус ядерной страны».

После этих выступлений Путин заявил, что необходимо решить вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и передал слово Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности.

Медведев заявил, что жители Луганской и Донецкой областей «давно не получают никакой поддержки» от Украины, а лишь «подвергаются репрессиям». Медведев вспомнил 2008 год, когда он на посту президента признавал независимость Южной Осетии и Абхазии. Медведев заверил собравшихся, что предыдущий опыт показывает, что ситуация, связанная с признанием ЛНР и ДНР будет «постепенно охлаждаться».

Далее выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которые попросили Путина признать независимость ЛНР и ДНР. После них выступили секретарь Совбеза Николай Патрушев, заявивший, что «признание ЛНР и ДНР — единственное решение», и глава правительства Михаил Мишустин, сообщивший, что Россия уже несколько месяцев готовится к санкциям. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил о попытках Запада «спровоцировать Киев на попытку решить проблему Донбасса силовым путем», что Россия «допустить не может». Путин потребовал от Нарышкина прямой ответ на то, нужно ли признавать ЛНР и ДНР.

Глава МВД Владимир Колокольцев, выступавший за ним, заявил, что признавать республики «необходимо в тех границах, которые были до оккупации украинским режимом».

Также выступил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, после которого слово вновь взяли Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

В конце заседания Путин заявил, что услышал мнение коллег и пообещал, что «решение будет принято сегодня». После этого видео отключилось.

Перед заседанием Совета безопасности было объявлено, что главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик, а затем заключить с ними договоры о дружбе и партнерстве.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Документ был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет незамедлительно подписано и направлено Владимиру Путину.

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