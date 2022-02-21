Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость самопровозглашенных республик

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных республик.

Обращения Пушилина и Пасечника показал канал «Россия 24». В качестве причины своих просьб они оба назвали «недопущение жертв среди мирных граждан».

Главы ДНР и ЛНР также попросили Путина после признания независимости заключить с республиками договоры о дружбе и партнерстве.

Госдума РФ 15 февраля официально обратилась к Путину с предложением признать ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщал, что президент получил обращение депутатов, «отреагировал на него и принял к сведению». В то же время Песков отмечал, что признание было бы нарушением минских договоренностей, реализация которых сейчас для Путина является приоритетом.

Читайте также

«Постоянные заявления о новых датах вторжения поднадоели» «Медуза» выяснила, зачем Госдума попросила Путина признать ДНР и ЛНР. Бонус: что говорят источники в Кремле о ситуации вокруг Украины

Читайте также

«Постоянные заявления о новых датах вторжения поднадоели» «Медуза» выяснила, зачем Госдума попросила Путина признать ДНР и ЛНР. Бонус: что говорят источники в Кремле о ситуации вокруг Украины

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!