Минфин предложил тестировать инвесторов в криптовалюты. Те, кто провалит тест, не смогут вкладывать больше 50 тысяч рублей в год

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Минфин РФ внес в правительство проект закона «О цифровой валюте», который был разработан на основе концепции регулирования криптовалют в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В проекте закона криптовалюты рассматриваются только в качестве инструмента для инвестиций, использовать их как средство платежа в России по-прежнему будет запрещено.

Операции с криптовалютой будут возможны только при условии идентификации клиентов криптобирж и обменников (операторов), а ввод и вывод цифровых валют — только с использованием банковского счета. Идентификация будет проводиться как операторами, так и банками. Их обяжут сообщать о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

Кроме того, перед покупкой криптовалют граждане будут проходить онлайн-тестирование, которое «определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках».

Прошедшие тест смогут инвестировать в цифровые валюты до 600 тысяч рублей в год, провалившие тест — до 50 тысяч рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений.

Любовь победит. С вашей помощью Мы знаем, что справиться с новостями бывает непросто. Поэтому, рассказывая вам о тревожных событиях в России и мире, мы стараемся говорить не только о проблемах, но и о том, как их можно решить. И конечно, мы не верим в войну. Мы верим в любовь. Пожалуйста, поддержите «Медузу» прямо сейчас. Не откладывайте это на потом.

Обсуждение регулирования криптовалют в России началось после того, как в январе Банк России предложил полностью запретить криптовалюты в стране из-за угрозы стабильности финансовой системы.

В свою очередь Минфин выступил за регулирование цифровых валют и предложил соответствующую законодательную концепцию, которую в начале февраля утвердило правительство.

18 февраля ЦБ направил в Минфин пакет поправок в закон о цифровых финансовых активах и в КоАП РФ, где в том числе предлагалось ввести штрафы до миллиона рублей за расчеты в криптовалютах. В ответ ведомство пообещало учесть предложения ЦБ при работе над проектом закона о регулировании криптовалют «в части, не противоречащей подходам Минфина».

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!