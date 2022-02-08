Правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют в России
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Правительство утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России с «жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов».
Регулирование решили ввести для того, чтобы интегрировать оборот криптовалют в финансовую систему страны, контролировать денежные потоки, а также «вывести из тени индустрию цифровых валют», сообщает пресс-служба правительства.
Среди прочего в документе говорится, что:
- Организатором обмена криптовалют может быть только банк с универсальной лицензией, который имеет право проводить операции открытия и ведению банковских счетов физических и юридических лиц.
- Криптобиржи должны будут работать через российские юридические лица и в соответствии с требованиями закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Можно будет покупать и продавать криптовалюты на иностранных биржах, у которых есть представительство в России и «техническая интеграция с системой российского организатора системы обмена цифровых валют». При этом такие биржи не должны располагаться в офшорах.
- Инвесторов в криптовалюту предлагается разделить на квалифицированных и неквалифицированных. Для последних будет устанавливаться лимиты на проведение операций.
- Для мониторинга криптовалютных транзакций может использоваться цифровой сервис «Прозрачный блокчейн», разработанный Росфинмониторингом. Применение иностранных сервисов в правительстве сочли невозможным, поскольку они сохраняют запросы пользователей.
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В обсуждении регулирования криптовалют участвовали Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития, Генпрокуратура, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Ранее ЦБ РФ выступал за полный запрет криптовалюты в России.
Выступить с такой инициативой Банк России убедила ФСБ, сообщал Bloomberg. По данным издания, так хотели лишить доступа к этому виду финансирования оппозицию, «нежелательные организации» и СМИ — «иностранных агентов».
По оценке сингапурского платежного шлюза TripleA, криптовалютой владеет почти 12% населения России или 17,3 миллиона человек. Как писал Bloomberg, власти РФ считают, что россияне владеют криптовалютами на сумму свыше 16,5 триллиона рублей (214 миллиардов долларов).
В концепции правительства со ссылкой на «экспертные оценки» говорится, что россиянами открыто более 12 миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет порядка двух триллионов рублей.