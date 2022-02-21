Краснодарскому пенсионеру дали год условно по обвинению в участии в «нежелательной» организации. Дело завели из-за репоста новости «Открытых медиа»

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Первомайский суд Краснодара назначил пенсионеру и активисту Леониду Малявину год лишения свободы условно по делу об участии в «нежелательной» организации (часть 1 статья 284.1 УК РФ). Об этом сообщил его адвокат Михаил Беньяш.

Дело против Малявина возбудили из-за того, что в 2019 году он репостнул в своем фейсбуке ссылку на новость издания « » под заголовком «В Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека». Сейчас заметка и пост удалены.

В ноябре 2020 года в рамках дела Малявина в квартире активиста, а также в краснодарском офисе «Эковахты по Северному Кавказу» и у депутата горсовета Ейска Александра Коровайного прошли обыски.

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Леонид Малявин — бывший член совета краснодарского отделения «Открытой России». Как отмечает , активиста уже дважды штрафовали по административной статье о содействии «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП): в 2018 году за участие в собраниях организации и в 2019-м — за репост картинки со страницы «Открытой России» в фейсбуке.

В 2017 году Генпрокуратура РФ внесла в список «нежелательных» организаций британские Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с Михаилом Ходорковским. Одноименное российское движение «Открытая Россия» никогда не объявляли «нежелательной» организацией, но в России ее активистов неоднократно преследовали. В мае 2021 года «Открытая Россия» объявила о полной ликвидации.

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