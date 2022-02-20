ЛНР заявила о гибели двух мирных жителей в результате «попытки украинской атаки»

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Представители непризнанной Луганской народной республики заявили о том, что в результате «попытки украинской атаки» на позиции ЛНР в ночь на 20 февраля погибли мирные жители. Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждает представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные «предприняли попытку атаковать позиции» сепаратистов в районе населенного пункта Пионерское, что привело «к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения». Он также заявил, что в результате боестолкновения «противник понес потери и отступил».

Это первое заявление представителей ЛНР о гибели мирных жителей с момента обострения конфликта. Независимых подтверждений информации о гибели людей пока нет. Украинская сторона о потерях среди своих военных в ночь на 20 февраля также не сообщала.

Обновлено. В ЛНР уточнили, что погибли два мирных жителя.

Самопровозглашенные ЛНР и ДНР обвиняют Украину в подготовке масштабного наступления на их территорию. В связи с этим 18 февраля из регионов была объявлена массовая эвакуация женщин и детей. Власти Украины заявляют, что никакого наступления в Донбассе не планируют и называют заявления ЛНР и ДНР провокацией.

На линии соприкосновения в последние дни значительно участились случаи обстрелов; обе стороны обвиняют в них друг друга. По итогам 19 февраля вооруженные силы Украины заявили о 136 нарушениях режима прекращения огня со стороны самопровозглашенных республик, ДНР — о 82 нарушениях со стороны Украины. В Киеве также заявили, что в результате обстрелов 19 февраля погибли двое украинских военнослужащих, четверо получили ранения.