Производители KitKat, Nescafe, Vanish и Durex предупредили о подорожании своей продукции

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Швейцарская корпорация , выпускающая KitKat и Nescafe, в 2022 году повысит цены на свою продукцию из-за роста затрат на производство, сообщает BBC News.

Главный исполнительный директор Nestle Ульф Марк Шнайдер рассказал, что инфляция затронула всю деятельность компании. Чтобы компенсировать растущие операционные расходы, компания в четвертом квартале 2021 года подняла цены на 3,1%. По словам Шнайдера, производственные затраты в 2022 году вырастут еще больше.

Британская компания , выпускающая товары для дома и презервативы Durex и Contex, также предупредила об увеличении цен на свою продукцию. В 2021 году расходы компании выросли на 11%, но, как сообщил глава Reckitt Лаксман Нарасимхан, это не значит, что цены на продукцию вырастут так же.

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В последнее время в России, как сообщил «Коммерсант», производители продуктов стали чаще уменьшать размер упаковки. Например, Nestle сократил вес плитки шоколада «Россия» и упаковки растворимого кофе Nescafe, а Heineken стал продавать пиво в банке объемом 0,43 литра. При этом, по словам ретейлеров, цены на продукцию остались прежними.

О росте цен на свою продукцию ранее предупреждали японский производитель одежды Uniqlo, а также IKEA.

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