IKEA поднимет цены по всему миру на 9%

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Шведская торговая сеть IKEA, выпускающая мебель и товары для дома, в 2022 году поднимет цены на свою продукцию по всему миру в среднем на 9%.

Как говорится в пресс-релизе Ingka Group, управляющей международной сетью магазинов IKEA, повышение цен вызвано растущими затратами на транспортировку и сырье. Рост цен также будет зависеть от уровня инфляции в каждом конкретном регионе.

«К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как увеличивающиеся затраты начали влиять на мировую экономику, мы вынуждены их частично переложить на наших покупателей», — заявил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю.

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Компания заявила, что по-прежнему сталкивается с транспортными и сырьевыми ограничениями, а самый большой рост затрат от этого ощущается в Северной Америке и Европе.

О том, что IKEA планирует поднять цены на продукцию, стало известно еще в ноябре. Тогда сообщалось лишь, что товары подорожают больше, чем в 2019 году.

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