Uniqlo предупредил о росте цен на свою продукцию из-за повышения затрат на материалы и логистику

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Японский производитель одежды Uniqlo сообщил, что в ближайшее время повысит цены на свою продукцию. Об этом пишет Bloomberg.

Как пояснили в компании, повышение цен будет вынужденным — из-за роста затрат на материалы и логистику, а также из-за ослабления курса японской иены.

При этом в Uniqlo пообещали, что рост цен будет «крайне ограниченным».

Uniqlo — один из наиболее крупных мировых брендов повседневной одежды в среднем ценовом сегменте. За последний квартал операционная прибыль компании составила около миллиарда долларов.

Из-за высокой инфляции, вызванной оживлением мировой экономики после локдаунов 2020 года, о повышении цен на конечную продукцию сообщают многие крупные производители. Так, в декабре IKEA объявила, что повышает цены по всему миру в среднем на 9%.

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