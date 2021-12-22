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Ozan Kose / AFP / Scanpix / LETA

Рекордное падение курса турецкой лиры привело к тому, что фермеры в Турции начали сокращать производство лесных орехов. Это может привести к дефициту фундука в мире, пишет The Wall Steret Journal.

С начала 2021 года лира по отношению к доллару подешевела почти в два раза; наиболее серьезным падение было в ноябре, когда турецкая валюта за месяц потеряла 40% стоимости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за низкие процентные ставки — что в условиях и без того высокой инфляции вызывает опасение инвесторов в обесценивании их активов, номинированных в лирах, и приводит к их выходу из этой валюты.

Падение лиры привело к тому, что производители фундука в Турции столкнулись с серьезным ростом издержек — все удобрения, семена и пестициды, ввозимые из-за границы, в турецких лирах стали стоить дороже (сверх того, что и в долларах цены на удобрения с 2020 года подскочили в три раза). Из-за этого фермерам приходится использовать меньше удобрений и, как следствие, получать худший урожай.

В самой Турции при этом дорожают энергия и транспортные услуги, а правительство планирует повысить размер минимальной зарплаты. Все эти дополнительные издержки привели к тому, что для многих фермеров выращивание орехов стало нерентабельным, и они закрывают свои производства.

Турция является крупнейшим производителем фундука в мире — на эту страну приходится 70% глобальных поставок; в индустрии заняты около четырех миллионов жителей Турции. При этом более трети турецких орехов закупает итальянская корпорация Ferrero, производящая с их использованием шоколадную пасту Nutella, а также конфеты и шоколадные батончики. Снижение поставок неизбежно спровоцирует рост цен для конечных потребителей.

«Миру грозит дефицит фундука. Если вы фанат Nutella, лучше купите ее про запас во время ближайшего похода в продуктовый магазин», — заявил в беседе с The Wall Steret Journal консультант турецких компаний в Нью-Йорке Турган Зюльфикар.

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