В России производители продуктов стали чаще уменьшать размер упаковки (но цена осталась прежняя)

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Производители начали все чаще уменьшать размер упаковки продуктов, сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на слова источника в одной из розничных сетей.

Собеседник издания привел несколько примеров:

Nestle сократил вес плитки шоколада «Россия» с 85 до 82 грамм, а упаковки растворимого кофе — с 95 до 85 грамм;

«Макфа» выпустила макароны в упаковке 400 грамм вместо привычных 450 грамм;

Danone снизил вес упаковки питьевых йогуртов «Активиа» с 270 до 260 грамм;

Mars сократил вес корма для домашних животных с 85 до 75 грамм;

Heineken стал продавать пиво в банке объемом 0,43 литра.

Источник добавил, что у некоторых компаний вес пачек печенья снизился со 126 до 112 грамм, сливочного масла — со 180 до 150 грамм, сметаны — с 315 до 300 грамм.

В сети супермаркетов «Верный» рассказали, что в январе Nestle уменьшила вес некоторых позиций шоколадных батончиков Nesquik со 100 до 90 грамм. Об изменении литража заявляли Danone и другие производители молочных продуктов. В «Верном» отметили, что цена на продукты остается прежней. В «Ленте» сообщили, что в последнее время не замечали сокращения объема продуктов. В X5 Group, «Магните» и Auchan это не комментировали.

В Heineken сообщили, что уменьшили размер банок пива вынужденно, чтобы сохранить ценовую доступность продукта в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности россиян. В Nestle, Mars, Danone, PepsiCo и «Макфе» не комментировали уменьшение размера упаковки.

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