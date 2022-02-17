«Под видом прав женщин пропагандируются убийства нерожденных детей». Сенатор предложила объявить вне закона радикальный феминизм и чайлдфри

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Совет Федерации разрабатывает совместно с Роскомнадзором законопроект о расширении перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. Об этом РИА Новости рассказала один из авторов инициативы, сенатор Маргарита Павлова.

По ее мнению, в сети появляется все больше нового контента, который «несет угрозу и набирает силу», но пока не подпадает под определение противоправного. При этом основная «угроза национальной безопасности сосредоточена в плоскости детства», утверждает Павлова.

В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства. Под видом оказания профессиональной помощи проводят тренинги по нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений.

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Согласно действующему законодательству, в России предусмотрена внесудебная блокировка сайтов, содержащих следующую запрещенную информацию: детская порнография, употребление наркотиков, продажа алкоголя, пропаганда суицидов, призывы к массовым беспорядкам, склонение несовершеннолетних к противоправным действиям, оправдание и призывы к экстремизму и терроризму.

Помимо Роскомнадзора выявлением запрещенного контента в сети занимается Лига безопасного интернета. Ее возглавляет Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. В 2021 году организация жаловалась в полицию на пропаганду наркотиков в роликах журналиста Юрия Дудя, а также в песнях и клипах рэперов Моргенштерна, OG Buda и Элджея.

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