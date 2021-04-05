Лига безопасного интернета пожаловалась МВД на пропаганду наркотиков в интервью Дудя

Активисты обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью журналиста Юрия Дудя и направили обращение в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД с просьбой проверить этот материал на предмет распространения запрещенной информации.

«Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо», — заявила ТАСС директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

В организации считают, что материал журналиста может оказать «деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». О каком именно интервью Дудя идет речь, не уточняется.

В конце марта Лига безопасного интернета просила Генпрокуратуру проверить творчество рэпера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков в детской среде.