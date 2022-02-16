Суд взыскал с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова более 19 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры

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Химкинский городской суд Подмосковья по требованию Генеральной прокуратуры РФ взыскал с 19,4 миллиарда рублей в доход государства. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель бизнесмена, адвокат Анатолий Куприянов.

По его словам, решение суда «потрясло» ответчиков.

«В процессе выяснилось, что никаких законных оснований для такого решения нет. Фактически суд ввел новое наказание — гражданско-правовую конфискацию, которая у нас не предусмотрена никаким законом. Особенно это касается привлечения юридических лиц к солидарной ответственности с физическими, что невозможно при отсутствии потерпевших, а в этом деле никаких потерпевших нет», — сказал Куприянов.

Он добавил, что ответчики будут обжаловать решение суда.

О судебном иске Генпрокуратуры к «Рольфу» и Сергею Петрову стало известно в конце 2021 года. Изначально ведомство добивалось взыскания 12,85 миллиарда рублей, но потом увеличило сумму требований до 19,4 миллиарда.

Генпрокуратура утверждала, что Петров негласно управлял «Рольфом», будучи депутатом Госдумы (он был членом нижней палаты парламента в 2007-2016 годах), и не декларировал свои реальные доходы. Петров это отрицал.

В 2019 году против Сергея Петрова возбудили уголовное дело о незаконном выводе за границу четырех миллиардов рублей. В это время бизнесмен жил в Австрии и отказался возвращаться в Россию. Он связал дело с рейдерским захватом компании, заявив, что получает предложения о продаже автодилера.

«Рольф» — крупнейший автодилерский холдинг в России. Сеть компании насчитывает более 50 шоурумов в Москве и Петербурге, где представлены 20 автомобильных марок и один мотоциклетный бренд. В декабре 2021 года стало известно, что 100% акций «Рольфа» будут проданы автодилеру «Ключавто».

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