Крупнейший российский автодилер «Рольф» будет продан. На его основателя Сергея Петрова два года назад завели уголовное дело

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Компания «Ключавто» приобретет 100% акций крупнейшего российского автодилера «Рольф». Об этом сообщает Альфа-банк, который предоставит долгосрочный кредит «Ключавто» для финансирования сделки.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года. Действующие контракты «Рольфа» с автопроизводителями будут сохранены, и холдинг полностью выполнит текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами, отмечается в пресс-релизе.

Автодилерская сеть «Рольф» насчитывает 59 шоурумов в Москве и Петербурге, где представлены 20 автомобильных марок и один мотоциклетный бренд. Холдинг основал бизнесмен Сергей Петров, его семья контролирует дилера через кипрскую компанию Delance Limited.

В 2019 году в отношении Сергея Петрова возбудили уголовное дело о незаконном выводе за границу четырех миллиардов рублей. В это время бизнесмен жил в Австрии и отказался возвращаться в Россию. Он связал дело с рейдерским захватом компании, заявив, что получает предложения о продаже автодилера. В ноябре 2021 года российская прокуратура потребовала взыскать с «Рольфа» и Сергея Петрова 12,85 миллиарда рублей.

Компания «Ключавто», основанная Виктором Сергеевым, входит в пятерку крупнейших по выручке автодилеров России. Она является официальным дилером 30 автомобильных брендов. Сеть компании насчитывает 108 салонов в 19 городах России.

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