Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Генпрокуратура России увеличила сумму исковых требований к крупнейшему в стране автодилеру и его основателю Сергею Петрову с ранее заявленных 12,85 до 19,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ведомство требует взыскать эти средства с ответчиков в пользу государства. Соответствующие дополнения к гражданскому иску Генпрокуратура представила на заседании Химкинского городского суда.

Генпрокуратура заподозрила, что Петров занимался предпринимательской деятельностью, когда был депутатом Госдумы, сообщил «Коммерсант» подробности иска. Защита бизнесмена, в свою очередь, отрицает все нарушения.

Адвокат Алексей Куприянов заявил, что в основе иска ведомства лежит сделка по консолидации активов группы «Рольф» в 2014 году. Речь идет о покупке группой компаний «Рольф» акций ЗАО «Рольф Эстейт» через кипрский офшор Panabel Ltd. По мнению ведомства, Петров — собственник всех трех компаний.

В 2019 году сделка стала предметом , которое возбудили против Петрова и нескольких топ-менеджеров «Рольфа». Тогда следствие посчитало, что сделка была фиктивной и совершалась для прикрытия вывода за границу почти четырех миллиардов рублей. Защита настаивает, что это не так.

Другим доказательством своей позиции Генпрокуратура считает личное поручительство депутата по кредиту на 12,6 миллиарда рублей в 2010 году, который был взят «Рольфом» в Сбербанке. Адвокат подтвердил факт поручительства, но заявил, что это не является предпринимательской деятельностью, поскольку Петров не получил с этого никакого дохода.

Сергей Петров был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах. Он избирался от партии «Справедливая Россия» и работал в комитете по бюджету и налогам.

На момент возбуждения уголовного дела в 2019 году бизнесмен жил в Австрии и отказался возвращаться в Россию, где его заочно арестовали и объявили в международный розыск. По словам Петрова, ему как гражданину Австрии экстрадиция не грозит. Бизнесмен связал уголовное дело «Рольфа» с рейдерским захватом компании, заявив, что получает предложения о продаже автодилера.

13 декабря стало известно, что все акции «Рольфа» приобретет компания «Ключавто». Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!