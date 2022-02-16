ФСИН потребовала арестовать редактора Doxa Наталью Тышкевич из-за визита к стоматологу. Суд отказал

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Мировой судья судебного участка № 208 Дорогомиловского районного суда Москвы отклонил ходатайство ФСИН, требовавшей отправить в СИЗО редактора Doxa Наталью Тышкевич, которую обвиняют в вовлечении подростков в протесты.

Как сообщает Doxa, ФСИН требовала заменить Тышкевич меру пресечения с на содержание под стражей. В своем рапорте инспектор ФСИН указал, что Тышкевич посетила стоматолога на день раньше разрешенного времени.

На заседании суда Тышкевич рассказала, что пошла к врачу раньше из-за сильной зубной боли. «Я ничего не нарушала, а искала медицинской помощи. Считаю, что за единичное нарушение нельзя помещать меня в СИЗО», — сказала она. Ее позицию поддержал прокурор, который сказал, что оснований для изменения меры пресечения нет, поскольку это единичное нарушение.

В декабре 2021 года ФСИН требовала отправить в СИЗО редакторов Doxa Аллу Гутникову и Владимира Метелкина, которых также обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в протесты. Ведомство подало такое ходатайство из-за того, что оба обвиняемых опоздали домой на 18 минут после двойной свадьбы, которую они устроили. Суд отклонил ходатайство.

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Редакторы Doxa Наталья Тышкевич, Владимир Метелкин, Алла Гутникова и Армен Арамян в апреле 2021 года стали фигурантами уголовного дела о вовлечении подростков в протесты. Его возбудили из-за видео, в котором журналисты осудили преследование студентов за поддержку российского политика Алексея Навального, который находится в заключении. Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.

В качестве меры пресечения всем фигурантам дела назначили запрет определенных действий. Им нельзя использовать средства связи, общаться с кем-то, кроме адвокатов и близких родственников, а также выходить из дома на прогулки дольше, чем на два часа в день (c восьми до 10 часов утра).

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