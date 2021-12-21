ФСИН потребовала отправить в СИЗО редакторов Doxa из-за опоздания с собственной свадьбы. Суд отказал

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала заменить редакторам Doxa Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину меру пресечения с запрета определенных действий на содержание под стражей.

Причина — «нарушение запрета на выход из дома, возвращение домой на 18 минут позже 13 декабря», пишет Doxa. 13 декабря редакторы Doxa устроили двойную свадьбу. Алла Гутникова вышла замуж за Даниила Васильева, а Владимир Метелкин женился на Александре Гуляевой.

Прокурор счел требование ФСИН незаконным, отметив однократность нарушения, незначительное время опоздания, а также то, что причиной была свадьба.

Суд отказал ФСИН и оставил для Гутниковой и Метелкина меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им по-прежнему нельзя использовать средства связи, общаться с кем-то, кроме адвокатов и близких родственников, а также выходить из дома на прогулки дольше, чем на два часа в день (c 08:00 до 10:00).

Владимир Метелкин, Алла Гутникова, и еще два редактора Doxa — Армен Арамян и Наталья Тышкевич — в апреле 2021 года стали фигурантами дела о вовлечении подростков в протесты. Оно было возбуждено из-за видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за поддержку Алексея Навального.

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