«Наверняка картина стала стоить в десять раз дороже». Свердловский губернатор вступился за охранника «Ельцин-центра», испортившего картину ученицы Малевича

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Охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев, пририсовавший ручкой глаза абстрактным фигурам на картине «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, заслуживает снисхождения, поскольку «не сделал ничего такого». С таким мнением выступил в инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

А по-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами.

Васильев не сделал ничего такого, за что его надо строго наказывать. Надеюсь, следователи, которые ведут уголовное дело, проявят к нему снисхождение. Все-таки Васильев — ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать.

Картина Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи была повреждена на выставке в «Ельцин-центре» в декабре 2021 года, но об инциденте сообщили только через месяц. Третьяковская галерея оценила стоимость реставрации в 250 тысяч рублей. «Ельцин-центр» обратился в полицию. Там сначала отказались возбуждать уголовное дело, решив, что «картина своих свойств не утратила». Но после жалобы министерства культуры в Генпрокуратуру дело все-таки было возбуждено — по о вандализме.

В феврале стало известно, что подозреваемым в вандализме является охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев. Он испортил картину Лепорской в свой первый день работы в музее. По собственным словам, он пририсовал фигурам глаза, потому что принял полотно за детский рисунок. Васильеву назначили психиатрическую экспертизу.

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