В Екатеринбурге возбудили дело из-за глазок, пририсованных к картине ученицы Малевича. Сперва в полиции решили, что полотно «своих свойств не утратило»

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Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело по о вандализме после того, как на выставке в арт-галерее «Ельцин-центра» повредили картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи.

Как сообщил глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, полицейские анализируют записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных очевидцев. О задержании подозреваемого пока не сообщалось.

В декабре 2021 года на выставке в «Ельцин-центре» один из посетителей, личность которого пока не установлена, пририсовал ручкой глаза двум абстрактным фигурам на полотне Анны Лепорской.

Первоначально полиция отказалась возбуждать уголовное дело, заявив, что «картина своих свойств не утратила». Министерство культуры России пожаловалось в Генпрокуратуру и потребовало отменить постановление МВД об отказе в возбуждении дела.

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