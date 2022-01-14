На выставке в «Ельцин-центре» абстрактным фигурам с картины ученицы Малевича пририсовали глазки Полиция не стала заводить дело, решив, что полотно «своих свойств не утратило»

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В екатеринбургском «Ельцин-центре» испортили картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи, которую привезли на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Неизвестный пририсовал шариковой ручкой глазки на лицах двух абстрактных фигур с полотна, сообщает The Art Newspaper Russia.

Чернила проникли в слой краски, поскольку лица фигур не были покрыты авторским лаком, отмечает издание. У левой фигуры также «зафиксирована мелкая выкрошка красочного слоя до нижележащего».

Повреждение картины заметили посетители выставки вечером 7 декабря, после чего «Три фигуры» сняли с экспозиции и вернули в Третьяковскую галерею. Там стоимость реставрации оценили в 250 тысяч рублей. Перед выставкой полотно было застраховано «АльфаСтрахованием» на 74,9 миллиона рублей, компания оплатит реставрацию.

Картина Анны Лепорской «Три фигуры» до повреждения

По данным издания, дирекция «Ельцин-центра» подала заявление в полицию 20 декабря — почти через две недели после происшествия. Управление МВД РФ по Екатеринбургу по результатам проверки оценило причиненный ущерб как «незначительный» и отказало в возбуждении уголовного дела об . Согласно постановлению полиции, которое цитирует The Art Newspaper Russia, в случившемся не усмотрели признаков преступления, решив, что «картина своих свойств не утратила».

Из-за отказа в возбуждении уголовного дела министерство культуры России направило жалобу в Генпрокуратуру. Ведомство потребовало отменить постановление екатеринбургской полиции и переквалифицировать дело на об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. «Интерфаксу» в министерстве уточнили, что в настоящее время ждут решения по данному вопросу.

По данным The Art Newspaper Russia, личность человека, испортившего полотно Лепорской, остается неизвестной, его поисками не занимаются. Издание утверждает, что «Ельцин-центр» не предоставил полиции информацию с камер видеонаблюдения, расположенных в зале, где выставляли картину.

В «Ельцин-центре» сообщили, что провели внутреннее расследование и готовы передать полиции всю собранную информацию, в том числе записи с камер видеонаблюдения. В учреждении подчеркнули, что сотрудники «Ельцин-центра» не причастны к порче картины. После случившегося перед всеми картинами в галерее установили защитные экраны.

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