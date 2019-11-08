Australian War Memorial

Сотрудники Австралийского военного мемориала в Канберре долго гадали, кто похищает искусственные маки с могилы Неизвестного солдата. Неужели кто-то пытается осквернить память погибших военнослужащих? Кому вообще могут понадобиться искусственные цветы? Но все оказалось гораздо проще: в одном из залов комплекса поселился голубь и свил гнездо из искусственных маков.

Australian War Memorial

Представители мемориала не расстроились: в конце концов, голубь — это символ мира. К тому же, голубей часто использовали в войнах. Двух австралийских голубей даже наградили медалью за героизм, проявленный в ходе Второй мировой войны.

Australian War Memorial