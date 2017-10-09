В Нью-Йорке появилась виртуальная скульптура Джеффа Кунса. Ее испортили виртуальные вандалы

В начале октября в соцсети Snapchat появилась новая функция: пользователи, посетившие Центральный парк в Нью-Йорке, Марсово поле в Париже или Гайд-парк в Лондоне, могут увидеть скульптуры художника Джеффа Кунса в дополненной реальности.

Snapchat augmented reality ART launch video with Jeff Koons Josh Constine

В Центральном парке Snapchat установил «Собаку из воздушных шаров» — одну из самых известных скульптур Кунса. В дополненной реальности она выглядит вот так:

A post shared by Woodbury House Art (@woodbury.house) on Oct 4, 2017 at 4:28am PDT

Спустя несколько дней группа нью-йоркских художников опубликовала снимок, на котором скульптура была разукрашена граффити (тоже в дополненной реальности). «Первая скульптура в дополненной реальности заслуживает быть испорченной первым граффити в дополненной реальности», — заявил художник Себастьян Эрразурис.

A post shared by Sebastian Errazuriz (@sebastianstudio) on Oct 5, 2017 at 2:23pm PDT

На самом деле художники не взламывали Snapchat, а просто воссоздали «Собаку из воздушных шаров» в графическом редакторе, а затем нанесли на нее граффити. Весь процесс можно посмотреть в инстаграме Эрразуриса.

Эрразурис отметил, что Центральный парк принадлежит Нью-Йорку. «Почему корпорации должны бесплатно использовать его GPS-координаты? Мы знаем, что они будут зарабатывать, продавая брендам геотеги и заваливая нас рекламой», — заявил Эрразурис. По словам художника, компании должны платить аренду, когда размещают объекты в цифровом пространстве города — по аналогии с реальными.