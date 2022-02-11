«Что я наделал?!» Охранник «Ельцин-центра» объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Малевича. Он подумал, что это детский рисунок

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Картина Анны Лепорской «Три фигуры» на выставке русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в арт-галерее «Ельцин-центра» Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев пририсовал ручкой глаза абстрактным фигурам на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, потому что принял полотно за детский рисунок. Об этом он сам рассказал екатеринбургскому изданию E1.ru.

63-летний Васильев — ветеран войн в Афганистане и Чечне. В 1995 году, во время Первой чеченской войны, он был ранен и контужен. Получил третью группу инвалидности и медаль «За отвагу». Первая жена Васильева умерла. В 2014 году, уже после ее смерти, был убит его единственный сын. Он получил удар ножом на улице, убийце дали 10 лет лишения свободы. Сейчас Васильев живет со второй женой. Она врач, работает в «красной зоне» одной из больниц Екатеринбурга.

Васильев работал охранником. В ЧОП, который обслуживает «Ельцин-центр», ему помогли устроиться знакомые из ветеранской организации. Он сначала не хотел соглашаться, опасался, что из-за травм не сможет проводить весь день на ногах. Но ему сказали: «Отработаешь одну смену, сразу заплатим».

Инцидент произошел в первый день работы Васильева в «Ельцин-центре».

Честно скажу, мне не очень понравились эти работы [на выставке]. Они оставляли тяжелое впечатление. Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!

Позднее в тот же день Васильев уехал домой из-за недомогания. А через несколько дней к нему домой пришла полиция. Как пишет E1.ru, Васильев не сразу понял, в чем его обвиняют, а потом предложил полицейским «все стереть» с картины, «чтобы не видно было».

Я бы никогда не полез в чужие картины без спроса. Зачем чужое портить? Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят! Что я наделал?!

Жена Васильева Юлия в разговоре с журналистами отметила, что «иногда в каких-то вещах он наивен как ребенок», и назвала это последствиями контузии.

Дома сидеть ему было тяжело, невыносимо. Очень хотел на работу. Думаю, это трагедия части его поколения. Много таких людей, как он, потерявших здоровье, выкинутых на обочину жизни.

Источник E1.ru в силовых структурах предположил, что у Васильева «есть проблемы с головой» и что он может «отделаться легко». «На мой взгляд, дело возбудили для того, чтобы получить страховку за порчу картины», — добавил он.

По данным E1.ru, несколько лет назад против Васильева возбуждали уголовное дело об угрозе убийством. Он якобы кричал на улице, что убьет некую женщину, та обратилась в полицию. Чем тогда закончилось расследование, не уточняется.

Картина Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи была повреждена на выставке в «Ельцин-центре» в декабре, но известно об этом стало в январе. Третьяковская галерея оценила в 250 тысяч рублей. «Ельцин-центр» обратился в полицию. Там сначала отказались возбуждать уголовное дело, решив, что «картина своих свойств не утратила». Но после жалобы министерства культуры в Генпрокуратуру дело все-таки было возбуждено — по о вандализме.

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На выставке в «Ельцин-центре» абстрактным фигурам с картины ученицы Малевича пририсовали глазки Полиция не стала заводить дело, решив, что полотно «своих свойств не утратило»

Начало этой истории

На выставке в «Ельцин-центре» абстрактным фигурам с картины ученицы Малевича пририсовали глазки Полиция не стала заводить дело, решив, что полотно «своих свойств не утратило»

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Пересказала Ольга Корелина