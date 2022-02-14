Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, покинувших Украину, вернуться назад «в течение 24 часов»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бизнесмены и политики, покинувшие в последнее время страну, должны в течение суток вернуться назад.

«Прежде всего, от Верховной Рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они все-таки уже вернулись в страну», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Киеве.

Речь идет о важном моменте, «моменте единства нашей страны», заявил президент Украины.

В противном случае, по словам Зеленского, «нам всем, как стране, как руководству, придется делать серьезные выводы». «Поверьте мне, — добавил он, — мы точно их сделаем».

По словам Зеленского, только 13 февраля из Украины вылетели 30 чартерных рейсов. «Я думаю, — сказал он, — что остаются надежные. Остаются граждане Украины, и я хочу их всех поблагодарить».

Его семья, подчеркнул президент Украины, остается в стране и не собирается ее покидать.

Украинские СМИ написали, что за последние несколько дней на фоне сообщений о готовящемся российском вторжении многие бизнесмены, входящие в списки богатейших в стране, покинули Украину. В частности отмечалось, что такого интереса со стороны бизнесменов к бронированию чартерных рейсов и заказу частных самолетов не наблюдалось последние шесть лет.

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