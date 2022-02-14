Полиция Канады освободила главный мост на границе с США, который неделю блокировали противники антиковидных ограничений

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Пограничный переход на мосту Амбассадор между канадским городом Уинсор и американским Детройтом возобновил работу. Об этом сообщает CBC со ссылкой на пограничную службу Канады.

11 февраля Верховный суд провинции Онтарио разрешил властям освободить Амбассадор от сотен протестующих, блокировавших мост. На следующий день усиленные наряды полиции начали операцию по разгону демонстрантов, большая часть из которых покинула Амбассадор после предупреждения об аресте.

В итоге к вечеру 13 февраля полиция задержала не менее 25 человек.

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Переход на мосту Амбассадор считается ключевым на границе Канады и США — через него, как отмечает AP, проходит около четверти всех грузов между странами.

Амбассадор был закрыт почти на неделю. С 7 февраля он стал одной из точек масштабных протестов противников антиковидных ограничений, которые проходят по всей Канаде с конца января. В Оттаве из-за протестующих, блокирующих улицы города, ввели чрезвычайное положение.

От блокады моста и последовавших за ней проблем с поставками грузов для автомобильной промышленности пострадали автопроизводители. Некоторые заводы от Онтарио до Алабамы были вынуждены закрыться.

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