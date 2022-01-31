В Оттаве протестуют тысячи дальнобойщиков, недовольных требованием обязательных прививок для въезда из США Премьер-министр Канады покинул резиденцию в центре столицы. Владельцы магазинов боятся погромов

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Adrian Wyld / The Canadian Press / Scanpix / LETA

В Оттаве несколько дней продолжается масштабная акция протеста дальнобойщиков, недовольных ужесточением антиковидных правил. Жители города, поначалу лояльно относившиеся к протестующим, теперь опасаются за свою безопасность.

Новые требования, послужившие поводом для акции протеста, начали действовать 15 января. Теперь все дальнобойщики, занимающиеся перевозкой грузов из США в Канаду, должны быть вакцинированы — в противном случае им после въезда в страну необходимо две недели находиться на самоизоляции.

Водители, недовольные этими мерами, 23 января начали автопробег в Оттаву, требуя их отмены. Акция получила название «Конвой свободы» (Freedom Convoy). По мере продвижения в сторону столицы к дальнобойщикам присоединялись их сторонники на личных автомобилях; одновременно в интернете начался сбор средств в их поддержку — за несколько дней дальнобойщикам пожертвовали девять миллионов канадских долларов.

29 числа водители начали акцию в центре Оттавы. На улицах, прилегающих к Парламентскому холму, где находится комплекс правительственных зданий, находились несколько сотен грузовиков; тысячи машин расположились на главных магистралях. В центре города собрались десятки тысяч протестующих — они требовали уже не только отмены карантина для непривитых дальнобойщиков, но и отказа от других действующих в Канаде антиковидных ограничений. Протестующие также начали высказываться против политики правительства в целом.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал протестующих маргиналами, подчеркнув, что 90% из 120 тысяч канадских дальнобойщиков полностью вакцинированы. После начала акции в Оттаве он и члены его семьи покинули резиденцию в центре столицы по соображениям безопасности. Где он находится, не сообщается, известно лишь, что он остается в городе.

В полиции сначала говорили, что серьезных нарушений общественного порядка во время акции нет (хотя несколько расследований таких нарушений были начаты), однако спустя два дня после начала акции, пишет CBC News, город начал ощущать на себе ее последствия. Многие предприятия в центре Оттавы из опасений за безопасность работников закрыты, а сотрудники компаний, которые продолжают работать, сталкиваются с агрессией и угрозами. Власти полагают, что акция будет продолжаться как минимум в течение недели.

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