В Оттаве объявили чрезвычайное положение из-за протестующих, блокировавших центр города

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Мэр Оттавы Джим Уотсон объявил о введении режима чрезвычайного положения из-за протестов против ковидных ограничений, продолжающихся в городе десятый день.

«Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей города, создаваемую продолжающимися демонстрациями», — сказано в заявлении мэра.

В интервью канадской радиостанции CFRA 6 февраля Джим Уотсон сказал, что протест вышел из-под контроля, а полицейских не хватает для того, чтобы остановить протестующих.

С 23 января в Канаде проходят протесты дальнобойщиков, недовольных новыми правилами, согласно которым водители должны быть вакцинированы от коронавируса, чтобы пересечь границу Канады и США (в противном случае им грозит карантин). С 29 января в центре Оттавы, возле парламента Канады, проходит крупная демонстрация. Сотни грузовиков и других автомобилей, а также палатки блокировали улицы, а протестующие на санях и повозках подвозят канистры с топливом, которое используют для обогрева.

Акция протеста в Оттаве

В минувшие выходные к акции присоединились тысячи человек, которые поддерживают дальнобойщиков, выступают против других ковидных ограничений или в целом против правительства во главе с премьер-министром Джастином Трюдо.

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6 февраля полиция Оттавы сообщила, что будет задерживать людей, которые помогают протестующим, в том числе привозят им топливо, туалетную бумагу и продукты питания. Полиция конфисковала топливо у водителей. В течение дня в Оттаве задержали семерых человек. С начала протестов полиция возбудила 60 уголовных дел из-за хулиганства, краж, повреждения имущества, преступлений на почве ненависти. Жительница Оттавы Стефани Карвон сказала BBC News о том, что в городе нападали на людей, которые носили маски.

Организаторы протестов заявили, что продолжат акцию до отмены требования о вакцинации для дальнобойщиков, но правительство Канады пока не идет на уступки.

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