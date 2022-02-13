Алина Паш выступит от Украины на «Евровидении-2022»

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Певица Алина Паш одержала победу в национальном отборе от Украины на «Евровидение» 2022 года.

На конкурсе она исполнит композицию «Тiнi забутих предкiв» («Тени забытых предков»). Этот номер занял первое место в финале национального отбора, набрав 15 баллов по итогам голосования жюри и зрителей. Помимо Алины Паш, в отборе участвовали еще семь исполнителей: Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy и Barleben.

ALINA PASH — Тіні забутих предків | Нацвідбір на Євробачення-2022 Суспільне Євробачення | Eurovision Ukraine

В 2015 году Алина Паш заняла третье место в украинском музыкальном телешоу «Х-фактор». В своем творчестве исполнительница сочетает хип-хоп с этническими мотивами, в частности из Закарпатья, откуда она родом. На счету певицы три сольных альбома «Pintea: Gory», «Pintea: Misto» и «РозМова».

В 2022 году «Евровидение» пройдет 10-14 мая в Турине. Победителем прошлогоднего конкурса стала итальянская рок-группа Måneskin. Представительница России Манижа заняла девятое место. Кто выступит на конкурсе от России в Турине, пока неизвестно.

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