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Sander Koning / Pool / EPA / Scanpix / LETA

Украинская группа Go_A заняла пятое место на прошедшем «Евровидении» с технофолк-композицией «Shum». Если вы смотрели конкурс, то наверняка запомнили это выступление и строчку «Сію-вію, сію-вію конопелечки». Зрелище завораживающее, но без знания украинского языка не всегда понятно, что вообще происходит, и о чем идет речь.

Для всех, кто пропустил

Выступление Украины Eurovision Song Contest

Утром 23 мая на TJournal вышел подробный разбор выступления под названием «Украинская песня на „Евровидении“ — настоящий ребус». Оказалось, что загадки и отсылки начинаются прямо с названия песни. Ее официальное название на английском языке «Shum» — и речь вовсе не о громких звуках. В песне поется про языческого духа леса Шума.

Уже в первых строчках песни (если перевести на русский):

А у нашего Шума зеленая шуба

Девки гуляли, шубу порвали

В мифологии Шум обычно изображается в шубе из мха, травы и веток. Именно поэтому вокалистка группы Катерина Павленко выступала в зеленой шубе.

И народные предания не просто упоминаются в тексте. В основе Shum лежит известная «веснянка» — песня, с помощью которой язычники еще тысячу лет назад просили у природы и богов потепления после зимы.

У песни есть и экологический подтекст. Как пишет TJ, Go_A выпустило сразу два клипа на свою песню. Первый сняли спонтанно. «Вечером собрались, пошли в торговый центр, купили защитные костюмы и решили прямо на телефон снять какое-то смешное видео», — пояснила Катерина Павленко.

В видео, набравшем около пяти миллионов просмотров, участники группы поют, танцуют и водят хороводы не только в защитных костюмах, но и масках. «По условиям карантина, нельзя приближаться друг к другу ближе, чем на полтора метра, поэтому мы решили для безопасности одеть нашу массовку в костюмы. Чтобы никто не пристал, что мы сейчас водим хороводы», — рассказала Павленко.

Go_A

Вторая версия клипа вышла около двух месяцев назад. Часть ролика сняли в Чернобыле, стилистика видео немного напоминает фильм «Безумный Макс».

Мы выпустили вторую версию «Шума». В первой мы стояли мрачные на горе Щекавица и призвали Шума, чтобы он пришел и спас нас от того, что мы сделали со своей планетой. Во второй версии мы приехали в Чернобыль, разбудили весну, и люди сорвали с себя маски и начали танцевать — и жизнь вернулась в привычный нам режим. Так мы подаем положительные вайбы во Вселенную, чтобы наконец закончился карантин, и мы стали жить уже с новым опытом, который мы получили, пока сидели на локдаунах, — объяснила Павленко.

Eurovision Song Contest

В этом видео вокалистка держит на руке степного канюка — редкую птицу, которая занесена в Красную книгу Украины и находится под угрозой исчезновения. Музыканты объяснили, что добавили птицу в клип, чтобы привлечь внимание к виду и возрождению природы в Чернобыльской зоне отчуждения.

Однако зоозащитная организация UAnimal раскритиковала группу: «В середине прошлого века численность этого вида на нашей территории столь уменьшилась, что его даже считали пропавшим. Сейчас курганник понемногу возрождается и сегодня численность вида в Украине составляет около двух сотен пар. Это очень шаткий баланс, поэтому этих птиц надо беречь, а не рекомендуется эксплуатировать ради развлечений».

Авторы видео в ответ заверили, что птица выросла в зверинце и не привыкла жить в естественных условиях — ее еще птенцом спасли после травмы. Кроме того, птица снялась только в одной сцене — а весь процесс занял меньше минуты.

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