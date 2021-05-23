Победили рокеры из Италии, Манижа заняла девятое место (и наши сердечки) Главное о финале «Евровидения»

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Группа Maneskin, выигравшая «Евровидение» Robin Van Lonkhuisen / EPA / Scanpix / LETA

22 мая в Роттердаме прошел первый за два года финал «Евровидения». Предыдущий (на него от России должна была поехать группа Little Big) отменили из-за ковида.

Россию на конкурсе представляла певица Манижа с песней «Russian Woman» о русских женщинах, которые «достаточно сильны, чтобы проломить любую стену». Припев песни был на английском языке, но большая часть — на русском. Например:

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что не хочешь

Ты точно не хочешь? Не хочешь, а надо

А, послушайте, правда, мы с вами — не стадо.

Еще до выступления Манижи на «Евровидении» текст ее песни почему-то раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Кони-люди какие-то и вообще какой-то бред», — заявила она. И поручила проверить, как Манижа выиграла отбор на «Евровидение». Также Манижа столкнулась с ксенофобными комментариями в соцсетях и СМИ из-за своего таджикского происхождения.

Несмотря на все это 19 мая Манижа успешно выступила в полуфинале конкурса. А видео с ее выступлением набрало 12 миллионов просмотров — больше чем у других полуфиналистов.

Как прошел полуфинал

Манижа вышла в финал «Евровидения». На выступлении ее поддержали русские женщины: Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева, Елена Костюченко и еще сто человек

Как прошел полуфинал

Манижа вышла в финал «Евровидения». На выступлении ее поддержали русские женщины: Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева, Елена Костюченко и еще сто человек

В конце выступления певицы в полуфинале на экране появились видео, в которых женщины из России исполняют песню Манижи. Среди прочих в ролике снялись учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, актриса Чулпан Хаматова, журналистка Катерина Гордеева и редактор Doxa Алла Гутникова, обвиняемая по делу о вовлечении подростков в протесты.

А перед финалом Манижа запустила фотопроект, посвященный женщинам, которые появились в ее выступлении. В нем представлены их снимки, а также ответы на вопрос, кто же такая русская женщина.

Об этом проекте

Манижа запустила инстаграм-проект о женщинах, принимавших участие в исполнении ее песни на «Евровидении». В нем они отвечают на вопрос, кто такая русская женщина

Об этом проекте

Манижа запустила инстаграм-проект о женщинах, принимавших участие в исполнении ее песни на «Евровидении». В нем они отвечают на вопрос, кто такая русская женщина

Несмотря на удачный полуфинал Манижа не считалась фаворитом конкурса. Вероятность ее победы букмекеры оценивали не более чем в 1%. Главными фаворитами были представители Италии, Франции, Мальты и Украины.

Всего в финале участвовали 26 стран. 20 из них успешно прошли полуфиналы, также место в финале получили Нидерланды (победитель предыдущего конкурса) и пять стран-основательниц Евровидения — Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия. Манижа выступала пятой по счету.

Выступление Манижи в финале

Манижа в финале Eurovision Song Contest

После выступления всех 26 финалистов позиции Италии у букмекеров только усилились. Вероятность победы рок-группы Maneskin оценивалась примерно в 60%.

Выступление Maneskin Eurovision Song Contest

На втором месте в списке фаворитов шла французская певица Барбара Прави.

Франция на «Евровидении-2021» Eurovision Song Contest

Однако в голосовании жюри (музыкальных критиков из разных стран) неожиданно победил певец из Швейцарии под псевдонимом Gjonʼs Tears. Вслед за ним шли Франция, Мальта и Италия. Россия занимала восьмое место.

После голосования зрителей ситуация лучше не стала. Совокупно Манижа получила 204 балла (104 от жюри и 100 от зрителей) и заняла девятое место.

Последнее, двадцать шестое, место на конкурсе занял Джеймс Ньюман из Великобритании. Он так и не набрал ни одного балла — ни в голосовании зрителей, ни по оценкам жюри. На прошлом конкурсе — в 2019 году — Великобритания также заняла последнее место (правда, тогда страна набрала все же не ноль, а 11 баллов).

Пятой на конкурсе стала украинская группа Go_A. Она исполнила технофолк-композицию Shum.

Осторожно, под эту песню ОЧЕНЬ хочется танцевать

Выступление Go_A Eurovision Song Contest

Четвертое место заняли исландцы из группы Daði og Gagnamagnið. Перед конкурсом они считались одними из фаворитов, но у одного из участников обнаружили коронавирус. В результате группа так и не смогла выступить в Роттердаме вживую. Вместо этого сначала в полуфинале, а потом и в финале показали одну из репетиций группы.

У Исландии все было очень мило

Daði og Gagnamagnið Eurovision Song Contest

Третьим стал швейцарец Gjonʼs Tears, лидировавший после голосования жюри. Второе место заняла Барбара Прави из Франции. Победили на конкурсе рокеры Maneskin из Италии (кстати, шестое место заняла еще одна рок-группа — финны Blind Channel).

Выступление победителей

Победители конкурса Eurovision Song Contest

Сама Манижа несмотря на девятое место уже подчеркнула: «Я собой горжусь. Для меня было важно говорить о наших женщинах, потому что вы самые прекрасные. Давайте поддержим наших женщин, несмотря ни на что идущих вперед. Вы — мое вдохновение».

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