В выступлении Манижи на «Евровидении» поучаствовала редактор Doxa Алла Гутникова. СК обвиняет ее в вовлечении подростков в протесты

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Редактор студенческого журнала Doxa Алла Гутникова и другие российские журналистки и активистки приняли участие в выступлении певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение-2021» 18 мая в Роттердаме.

В конце песни «Russian Woman» на сцене на гигантском экране появились десятки записанных видео, на которых россиянки подпевали Маниже. Среди прочих в номере поучаствовали журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко, учредительница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, журналистка Катерина Гордеева и другие.

По итогам выступления Манижа прошла в финал «Евровидения», который состоится 22 мая. В настоящее время ролик с ее песней занимает первое место в трендах ютьюба.

Eurovision Song Contest

В апреле 2021 года Алла Гутникова и еще трое редакторов Doxa Армен Арамян, Владимир Метелкин и Наталья Тышкевич стали обвиняемыми по делу о вовлечении подростков в протесты. Поводом к уголовному делу стало видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за поддержку политика Алексея Навального.

В качестве меры пресечения суд назначил редакторам Doxa запрет определенных действий. Им нельзя выходить из дома, пользоваться любыми средствами связи и общаться с любыми людьми, кроме адвокатов и ближайших родственников. Позже суд разрешил им двухчасовые утренние прогулки перед допросами.

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