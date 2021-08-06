У итальянской группы Måneskin выдался отличный год. Сперва выиграли «Евровидение», потом исполнили мечту и записали песню с Игги Попом
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Американский рокер Игги Поп постоянно зависает со своим попугаем-меломаном по кличке Бигги Поп (да!). А в свободное от этого время пишет музыку — и иногда даже выпускает совместные песни.
Например, с победителями «Евровидения-2021», итальянской группой Måneskin. Игги Попу так понравился их хит «I wanna be your slave», что он связался с участниками группы и предложил записать что-нибудь совместное. Måneskin не смогли отказать — тем более музыканты сами вдохновлялись творчеством Игги Попа.
6 августа группа выпустила новую версию «I wanna be your slave», уже с участием своего кумира.
А вот оригинал — для сравнения:
В пресс-релизе участники Måneskin не скрывали, насколько довольны коллаборацией.
«Это было так трогательно, видеть, как (Игги Поп) вживую, прямо перед нами, поет „I wanna be your slave“. Это было просто невероятно — увидеть настолько известного музыканта, который был настолько открыт и дружелюбен».
Надеемся, попугай Бигги Поп был тоже не против!