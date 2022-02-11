Байден попросил американцев немедленно покинуть Украину

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Президент США Джо Байден призвал всех американцев, находящихся в Украине, покинуть страну.

«Американские граждане должны уехать сейчас же», — заявил он в интервью телеканалу NBC News.

Он пояснил, что в ситуации с Украиной власти США «имеют дело не с террористической организацией, но одной из крупнейших армий в мире». «Все может быстро перевернуться с ног на голову», — отметил он.

Президент также отверг сценарий, при котором американские войска будут направлены в Украину для эвакуации сограждан. «Если американцы начнут стрелять друг в друга, начнется мировая война», — сказал Байден.

Чуть ранее 10 февраля Госдепартамент США также обновил свои рекомендации, попросив граждан не ездить в Украину или немедленно покинуть ее территорию «из-за возросшей угрозы российских военных действий, а также COVID-19». В конце января ведомство предписало семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину. Вслед за этим о частичной эвакуации дипломатов из Украины объявляли Австралия, Великобритания, Германия, Канада и Япония.

С осени 2021 года Россия наращивает группировку войск у границ Украины, из-за чего западные страны говорят об опасности российского вторжения. По оценке Запада, у украинских границ находятся 100-125 тысяч российских военных. Власти РФ объясняют перемещения войск учениями и утверждают, что не собираются ни на кого нападать. На фоне напряженности Россия инициировала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе.

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