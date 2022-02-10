«Я никогда не переходил на личности». Путин пояснил свою фразу «терпи, моя красавица»
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Президент России Владимир Путин сообщил, что его фраза «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица», адресованная руководству Украины, «не имела никакого личного измерения». Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Вы знаете, это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности. Это не имело, повторяю еще раз, никакого личного измерения. Вопрос только в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат.
Путин добавил, что, если страна взяла на себя определенные обязательства, в том числе закрепленные в Резолюции Совета Безопасности ООН, «то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать».
1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен всеми пунктами Минских соглашений. Спустя неделю, 8 февраля, Владимир Путин ответил Зеленскому: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится». Зеленский, комментируя это, сказал, что «Украина — действительно красавица, а вот по поводу „моя“ — это уже перебор небольшой».