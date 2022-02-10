«Коммерсант»: из Лиги безопасного интернета, которая жаловалась на Моргенштерна и Дудя, вышли все операторы связи

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Лига безопасного интернета (ЛБИ), основанная в 2011 году владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым, проводит реорганизацию, сообщает «Коммерсант».

До 8 февраля в списке участников на сайте ЛБИ были «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», МТС, «Лаборатория Касперского», сервис знакомств «Мамба», несколько небольших IT-компаний и ряд некоммерческих фондов. Сейчас раздел пуст и находится «в процессе обновления», обратил внимание «Коммерсант».

Источники издания рассказали, что из ЛБИ вышли все операторы связи. В «Ростелекоме», «Мегафоне» и «Вымпелкоме» подтвердили, что больше не участвуют в деятельности организации. В МТС отказались от комментариев.

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По словам одного из источников «Коммерсанта», ЛБИ не получала деньги от операторов связи, ей требовалось только их «формальное присутствие» в списке участников. Другой собеседник издания рассказал, что Малофеев с 2021 года «отошел от поддержки ЛБИ», организация нашла некоего «нового покровителя».

В самой ЛБИ рассказали, что проводят реорганизацию органов управления (попечительского совета, правления и состава членов организации), а также собираются изменить устав и условия участия в организации. Завершить процесс планируется к апрелю 2022 года.

После реорганизации ЛБИ может вернуться к продвижению «белых списков» сайтов, к которым должны давать доступ операторы связи, считает один из источников «Коммерсанта». Организация уже лоббировала эту идею в 2015 году, но тогда операторы называли ее цензурой. Кроме того, тогда у них не было необходимого для этого ; позднее оно было установлено в соответствии с .

Лигу безопасного интернета возглавляет Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. Своей задачей организация ставит «искоренение опасного контента» в интернете. В 2021 году ЛБИ жаловалась полиции на пропаганду наркотиков в роликах журналиста Юрия Дудя, а также в песнях и клипах рэперов Моргенштерна, OG Buda и Элджея. Моргенштерн на фоне давления правоохранительных органов покинул Россию.

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