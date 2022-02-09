«Мемориал» признал 1000-го человека политическим заключенным

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сообщил, что в список политических заключенных, который организация ведет с 2009 года, в январе 2022-го включили 1000-го человека.

Последним политзаключенным в списке «Мемориала» стал 64-летний последователь Анатолий Горбунов, которого 2 февраля приговорили к шести годам колонии по статье об организации деятельности религиозного объединения, запрещенного в России.

«Это, в первую очередь, символический рубеж, потому что реальное количество политзаключенных за период с 2009 года, в течение которого мы ведем списки, существенно больше», — сказал руководитель программы «Поддержки политзаключенных» Сергей Давидис.

«Мемориал» запустил программу «Поддержки политзаключенных» в 2009 году. В разное время организация признавала политзаключенными Алексея Навального, Михаила Ходорковского, Надежду Толоконникову, а также фигурантов десятков громких уголовных дел. Максимальные тюремные сроки, которые отбывают политзаключенные, — пожизненные, минимальный — четыре месяца.

28 декабря 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать « », а 29 декабря Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал». Ликвидацию инициировала прокуратура, заявившая, что организации нарушали законодательство об «иностранных агентах». ЕСПЧ потребовал приостановить исполнение вынесенных решений.

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