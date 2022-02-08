В России с 21 февраля начнут выдавать QR-коды по антителам

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QR-код по наличию антител к коронавирусу в России можно будет получить с 21 февраля. Это следует из приказа Минздрава, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает возможность получить сертификат с QR-кодом по положительному результату теста на антитела к COVID-19. Изменения вступают в силу с 21 февраля.

Выдачу QR-кодов на основании антител в декабре анонсировала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она говорила, что выдача начнется с января. Позднее ее отложили до февраля.

По словам Голиковой, QR-коды по наличию антител будут действовать полгода. При этом для людей, которые ранее сдали положительный ПЦР-тест на COVID-19, но не получили подтверждение диагноза от врача, срок действия QR-кодов по антителам продлят до года.

В ноябре правительство предложило ввести по всей России обязательные QR-коды о вакцинации и перенесенном ковиде при посещении общественных мест и покупке билетов на самолеты и поезда дальнего следования. Эта инициатива вызвала недовольство в обществе. В итоге законопроекты о пропусках по QR-кодам сняли с рассмотрения в парламенте.

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