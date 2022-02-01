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Выдача QR-кодов на основании наличия антител, анонсированная с 1 февраля, пока не началась. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минцифры.

Ведомство отметило, что до сих пор не получило методологию формирования таких сертификатов. В Минцифры отметили, что для начала выдачи нужно внести изменения в нормативную правовую базу.

В ведомстве также добавили, что без действующего регламента «сложно оценивать готовность реализации функционала на Госуслугах».

Выдачу QR-кодов на основании антител в декабре анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. Сначала она говорила, что выдача начнется с 2022 года; позже она обещала, что соответствующие нормативные акты будут приняты до 1 февраля.

QR-коды на полгода при наличии антител смогут получить иностранцы и россияне, привившиеся или переболевшие за рубежом, а также россияне, которые переболели неофициально. Тем жителям РФ, которые сдали положительный ПЦР-тест, но не получили после этого подтверждение диагноза от врача, QR-коды выдадут на год.

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