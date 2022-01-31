В Петербурге из-за ковида старшеклассников перевели на дистанционное обучение. Список мест, куда могут ходить подростки, сократили до минимума

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Губернатор Петербурга Александр Беглов в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом постановил перевести учащихся городских школ с 7 по 11 класс на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Смольный, также старшеклассникам запретили в это время очно посещать кружки в школах. Учащиеся 1-6 классов смогут ходить в школы очно, если станут соблюдать требования Роспотребнадзора.

Одновременно с этим всем несовершеннолетним в Петербурге запретили со 2 по 13 февраля посещать объекты общественного питания (кроме общепита на вокзалах, в аэропорту, в образовательных организациях и при проживании в гостиницах). Также на это время запретили посещать объекты розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов. Таким образом, с учетом ограничений, введенных с 28 января, список мест, куда могут ходить подростки, ограничили до минимума.

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В Петербурге сложилась крайне тяжелая ситуация с распространением коронавируса, сообщила 31 января замначальника отдела эпидемиологического надзора местного управления Роспотребнадзора Ирина Катаева. По ее словам, в городе все чаще болеют дети: «Если на третьей неделе заболело чуть больше восьми тысяч детишек, то на четвертой это более 25 тысяч детей».

Источник «Медузы», близкий к мэрии Москвы, ранее 31 января сообщил, что власти пока не планируют переводить школьников на дистанционное обучение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что вопрос введения локдауна на федеральном уровне не актуален.

С 21 января в России каждый день регистрируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19. По состоянию на утро 31 января в России выявили более 124 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, в том числе больше 23 тысяч в Москве и свыше 15 тысяч в Петербурге.

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